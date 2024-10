Npl, Banca Ifis lancia la sfida della re-inclusione finanziaria (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’INIZIATIVA LA PRENDE il presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio (a sinistra nella foto in alto) che invita l’industria dei crediti deteriorati (Npl) a fare un "salto in lungo nella sostenibilità sociale". "Bisogna rafforzare l’approccio degli operatori al social banking per favorire l’inclusione", spiega aprendo i lavori dello ‘Npl Meeting 2024’ a Cernobbio. Un auspicio che segue un dato di fatto: "L’industria degli Npl ha fatto un cambio di passo prendendo piena consapevolezza del proprio ruolo". E, chiarisce ancora Fürstenberg Fassio, "lo ha fatto non solo nel costruire un sistema più sostenibile per tutti, ma anche nel favorire la re-inclusione finanziaria dei soggetti fragili attraverso modelli di recupero sostenibili". (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’INIZIATIVA LA PRENDE il presidente diErnesto Fürstenberg Fassio (a sinistra nella foto in alto) che invita l’industria dei crediti deteriorati (Npl) a fare un "salto in lungo nella sostenibilità sociale". "Bisogna rafforzare l’approccio degli operatori al social banking per favorire l’", spiega aprendo i lavori dello ‘Npl Meeting 2024’ a Cernobbio. Un auspicio che segue un dato di fatto: "L’industria degli Npl ha fatto un cambio di passo prendendo piena consapevolezza del proprio ruolo". E, chiarisce ancora Fürstenberg Fassio, "lo ha fatto non solo nel costruire un sistema più sostenibile per tutti, ma anche nel favorire la re-dei soggetti fragili attraverso modelli di recupero sostenibili". (Quotidiano.net)

