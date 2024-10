Thesocialpost.it - “Nessun complotto contro Rosa e Olindo”, ecco perché la Procura non ha riaperto il processo sulla strage di Erba

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I giudici della Corte d’Appello di Brescia hanno deciso di non riaprire il caso della “di”, e le motivazioni della sentenza depositata parlano chiaro.a prova nuova eRomano eBazzi resteranno in carcere, condannati all’ergastolo per i quattro omicidi avvenuti nel dicembre 2006. Le sentenze di primo, secondo e terzo grado sono state confermate, e per i giudici non c’è stata alcuna scoperta che possa giustificare un nuovo.Leggi anche:nuovoper ladi: respinta richiesta di revisione La richiesta di revisione La difesa aveva chiesto la revisione delbasandosi su elementi che, secondo loro, avrebbero potuto cambiare la storia.