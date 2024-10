Sport.quotidiano.net - Nba, prima volta storica: LeBron e Bronny James in campo insieme

(Di luned√¨ 7 ottobre 2024) Milano, 7 ottobre 2024 - "E' stato surreale". Il messaggio social dispiega perfettamente cosa la star dei Los Angeles Lakers ha provato nella notte italiana, quando √® sceso inassieme al figlio¬†in occasione dell'amichevole contro i¬†Phoenix Suns¬†disputata all'Acrisure Arena di Palm Desert. Una, in attesa degli appuntamenti ufficiali: all'inizio del secondo quarto, nelle file gialloviola si sono visti contemporaneamente sul parquet per quattro minuti e spiccioli il 39enne ex Cleveland Cavaliers e il primogenito di 20 anni, compiuti proprio nel giorno di questo avvenimento indimenticabile per entrambi iha chiuso il match (perso per 118-114) con un bottino 19 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in poco pi√Ļ di 16 minuti, mentreha giocato 13 minuti, nei quali non √® riuscito ad andare a segno.