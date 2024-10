Naomi Campbell ammette in parte l’errore sullo scandalo beneficenza

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Momento difficile per la reputazione di, la supermodella britannica che da anni incanta le passerelle con look creati dai più grandi nomi della moda internazionale. La Venere nera è al centro di unoche coinvolge il suo ente benefico, Fashion for Relief, accusato di aver usato fondi destinati a cause umanitarie per scopi personali. Una questione che ha inevitabilmente macchiato la sua immagine e sollevato dubbi sulla sua integrità etica.si è scusata per alcuni aspetti della vicenda, pur evitando dire tutte le accuse che le sono state rivolte. Le scuse diper il caso “Fashion for Relief” Il mondo dello spettacolo non è fatto solo di glamour e riflettori. Molti personaggi pubblici utilizzano la loro notorietà per sostenere cause benefiche, impegnandosi in raccolte fondi, campagne di sensibilizzazione e altri eventi solidali.