moto ondoso, rive sempre sott'acqua alla giudecca: i residenti si ribellano e scatta la petizione. «Un muretto sarebbe fattibile in poco tempo» - VENEZIA - Ormai sta diventando un problema con cui coesistere è diventato impossibile. Per passare in fondamenta alla giudecca servono perennemente gli stivali, a meno di non tornare a ...(ilgazzettino.it)

IL CASO/ Cipriani: “Danni alla attività del mio Harry’s” Non fanno nulla contro il moto ondoso e io faccio causa al Comune di Venezia - La reazione al no della sovrintendenza al «paraspruzzi» a protezione dei clienti nel plateatico di Harry’s Dolci alla giudecca Il personaggio è di caratura mondiale, può fare e dire quello che vuole, ...(online-news.it)

Venezia, mamma e figlio scivolano in acqua: il papà si tuffa e li salva - L’incidente in zona Zattere, a causa del muschio che si forma sulla riva. Qualche giorno fa una donna è scivolata e si è rotta un polso: farà causa. Uno studio architettonico propone un deflettore di ...(corrieredelveneto.corriere.it)