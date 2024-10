Morto Massimo Battista l’ex operaio Ilva che denunciava l’inquinamento | aveva 51 anni

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il 2 agosto 2012 bloccò un comizio dei leader sindacali, pochi giorni dopo il sequestro dell’area a caldo dell’di Taranto, piombando in piazza della Vittoria con un’apecar insieme ad alcuni colleghi che come lui giànodell’acciaieria. Era undel siderurgico, all’epoca, e un sindacalista. Dopo quel giornoè diventato uno dei volti più in vista della lotta all’emissioni nocive della fabbrica, promotore del concerto del Primo Maggio nella città jonica, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, che lasciò qualche mese dopo l’elezione in contrasto con le scelte pentastellate di trovare un accordo con ArcelorMittal dopo aver chiesto la chiusura del siderurgico.