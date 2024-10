Mo: Herzog osserva un minuto di silenzio vicino al sito del festival Nova (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos/Dpa) - Sono iniziate in Israele le cerimonie commemorative per il primo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas. Il presidente israeliano Isaac Herzog ha osservato un minuto di silenzio in un kibbutz vicino al sito del festival musicale Nova, dove si sono verificati i tragici eventi il ??7 ottobre 2023. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos/Dpa) - Sono iniziate in Israele le cerimonie commemorative per il primo anniversario dell'attacco terroristico di Hamas. Il presidente israeliano Isaachato undiin un kibbutzaldelmusicale, dove si sono verificati i tragici eventi il ??7 ottobre 2023.

Liberoquotidiano.it - Mo: Herzog osserva un minuto di silenzio vicino al sito del festival Nova

