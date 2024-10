Milan, Fonseca si infuria: “Rigori? Non voglio partecipare a questo circo” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paulo Fonseca, tecnico del Milan, si è mostrato molto contrariato dopo la sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina. Una brutta battuta d’arresto resa ancora più bruciante a causa dei due Rigori falliti dai rossoneri. Nel post partita, intervistato da Dazn, il tecnico portoghese ha espresso il suo disappunto sul metro adottato dai direttori di gara: “Non voglio contribuire a questo circo. Ogni minimo contatto è rigore, ma il calcio non funziona così”. Il tecnico ha sottolineato come questa abitudine degli arbitri stia snaturando il gioco. Parlando della prestazione dei suoi, Fonseca ha evidenziato la mancanza di aggressività e concentrazione nei momenti chiave, soprattutto nei singoli duelli in mezzo al campo. Il Milan, secondo il Mister, non ha capitalizzato le occasioni create e in certi momenti ha mancato di intensità. Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Paulo, tecnico del, si è mostrato molto contrariato dopo la sconfitta della sua squadra contro la Fiorentina. Una brutta battuta d’arresto resa ancora più bruciante a causa dei duefalliti dai rossoneri. Nel post partita, intervistato da Dazn, il tecnico portoghese ha espresso il suo disappunto sul metro adottato dai direttori di gara: “Noncontribuire a. Ogni minimo contatto è rigore, ma il calcio non funziona così”. Il tecnico ha sottolineato come questa abitudine degli arbitri stia snaturando il gioco. Parlando della prestazione dei suoi,ha evidenziato la mancanza di aggressività e concentrazione nei momenti chiave, soprattutto nei singoli duelli in mezzo al campo. Il, secondo il Mister, non ha capitalizzato le occasioni create e in certi momenti ha mancato di intensità.

