Milan, Fonseca in bilico e voci su Allegri. Mi hanno detto che… (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fiorentina-Milan 2-1, rossoneri cadono al 'Franchi' dopo una serie di errori non da squadra di alta classifica. Fonseca in bilico? Allegri Pianetamilan.it - Milan, Fonseca in bilico e voci su Allegri. Mi hanno detto che… Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fiorentina-2-1, rossoneri cadono al 'Franchi' dopo una serie di errori non da squadra di alta classifica.in

Milan - Pedullà : “Fonseca va esonerato. Certe cose neanche in Serie D” - Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, non c'è andato piano su Paulo Fonseca e la situazione del Milan. Ecco il suo parere. (Pianetamilan.it)

Milan - CAOS RIGORI : Fonseca INFURIATO - ma i TIFOSI di più : ecco il RETROSCENA - Per il Milan è stata una serata stregata ma al tempo stesso molto piena di controsensi: ecco perché i tifosi si sono arrabbiati Ci vorrebbe un libro per parlare della partita di Serie A tra Fiorentina e Milan. Uno dei capitoli più interessanti sarebbe senza dubbio quello sui rigori, non tanto ... (Calcionews24.com)

Milan - Ordine : “Con Fonseca i giocatori fanno quello che vogliono” - Franco Ordine ha commentato a Pressing la prestazione del Milan contro la Fiorentina e il comportamento dei giocatori nei confronti di Fonseca. (Pianetamilan.it)