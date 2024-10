Metro ferma a Milano: "Guasto a un treno", circolazione bloccata sulla linea (per 1 ora) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Metro ferma lunedì mattina a Milano. Verso le 7, Atm ha infatti annunciato che la circolazione su parte della linea lilla è stata bloccata per un intervento su un convoglio che ha avuto un Guasto. "M5 sospesa tra Bignami e Marche. I treni fanno servizio tra Zara e Stadio. Stiamo riparando un (Di lunedì 7 ottobre 2024)lunedì mattina a. Verso le 7, Atm ha infatti annunciato che lasu parte dellalilla è stataper un intervento su un convoglio che ha avuto un. "M5 sospesa tra Bignami e Marche. I treni fanno servizio tra Zara e Stadio. Stiamo riparando un (Milanotoday.it)

Metro ferma a Milano: "Guasto a un treno", circolazione bloccata sulla linea - Metro ferma lunedì mattina a Milano. Verso le 7, Atm ha infatti annunciato che la circolazione su parte della linea lilla è stata bloccata per un intervento su un convoglio che ha avuto un guasto. "M5 sospesa tra Bignami e Marche. I treni fanno servizio tra Zara e Stadio. Stiamo riparando un... (Milanotoday.it)

