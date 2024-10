Maltempo: allerta rossa in Liguria e Lombardia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelle prossime ore un sistema perturbato di origine atlantica raggiungerà il nostro Paese, determinando un intenso peggioramento con precipitazioni abbondanti e insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali, accompagnato da un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. AGI - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). Agi.it - Maltempo: allerta rossa in Liguria e Lombardia Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nelle prossime ore un sistema perturbato di origine atlantica raggiungerà il nostro Paese, determinando un intenso peggioramento con precipitazioni abbondanti e insistenti su gran parte delle regioni centro-settentrionali, accompagnato da un generale rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. AGI - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

