Lutto alla Rai addio al volto storico di Rainews La giornalista aveva 57 anni

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È un momento di grande dolore per la Rai, colpita da un nuovo: è morta laRai Silvia Rocchi, storica professionista di, a soli 57. La sua carriera è stata caratterizzata da passione e dedizione, lasciando un segno indelebile nell’informazione italiana. Silvia era nota per aver condotto il Tg Regionale su Rai 3 e il programma “Buongiorno Regione”, che ogni mattina commenta le prime pagine dei quotidiani. Silvia Rocchi, nata il 7 novembre 1966, eraprofessionista dal 15 gennaio 1997. La sua dedizione e professionalità resteranno un esempio per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e lavorare con lei. Con la morta dellaRai, l’Italia perde una voce sincera dell’informazione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato una valanga di messaggi di cordoglio e solidarietà sui social e tra i colleghi.