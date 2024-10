“Luca Barbareschi mi diede uno schiaffo ad una festa. A me lui piaceva. Ho conosciuto l’amore dal dentista”: Serena Grandi a Storie di donne al bivio (Di lunedì 7 ottobre 2024) È un mix nostalgico tra passato e futuro quello che Serena Grandi ha portato a Storie di donne al bivio, dov’è stata ospite di Monica Setta. Incalzata dalla conduttrice, l’attrice si è aperta ai ricordi di un passato travagliato ma felice, dagli amori alle presunte implicazioni in un giro di droga, da cui poi è uscita pulita ma non senza conseguenze sul suo benessere mentale. “Tornassi indietro non lascerei mai mio marito Beppe Ercole. Anche se mi aveva tradito molto ed era gelosissimo”, spiega Grandi, che poi aggiunge anche un particolare su una delle feste a cui ha partecipato tempo dopo la separazione. “Una volta a una festa rimasi molto colpita da Luca Barbareschi. Lui se ne accorse e mi diede uno schiaffo. Mi è sempre piaciuto tanto. È un uomo assai fascinoso e quella volta, alla famosa festa, ebbi una vera tentazione. Mi sono pentita di non avergli mai dato corda”. Ilfattoquotidiano.it - “Luca Barbareschi mi diede uno schiaffo ad una festa. A me lui piaceva. Ho conosciuto l’amore dal dentista”: Serena Grandi a Storie di donne al bivio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È un mix nostalgico tra passato e futuro quello cheha portato adial, dov’è stata ospite di Monica Setta. Incalzata dalla conduttrice, l’attrice si è aperta ai ricordi di un passato travagliato ma felice, dagli amori alle presunte implicazioni in un giro di droga, da cui poi è uscita pulita ma non senza conseguenze sul suo benessere mentale. “Tornassi indietro non lascerei mai mio marito Beppe Ercole. Anche se mi aveva tradito molto ed era gelosissimo”, spiega, che poi aggiunge anche un particolare su una delle feste a cui ha partecipato tempo dopo la separazione. “Una volta a unarimasi molto colpita da. Lui se ne accorse e miuno. Mi è sempre piaciuto tanto. È un uomo assai fascinoso e quella volta, alla famosa, ebbi una vera tentazione. Mi sono pentita di non avergli mai dato corda”.

