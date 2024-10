Lorenzo Spolverato sbotta in diretta dopo le accuse di Helena e Shaila: “Tu sei matto, un bugiardo” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato ha avuto una lite accesa con Shaila Gatta e Helena Prestes. A intervenire Enzo Paolo Turchi L'articolo Lorenzo Spolverato sbotta in diretta dopo le accuse di Helena e Shaila: “Tu sei matto, un bugiardo” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Lorenzo Spolverato sbotta in diretta dopo le accuse di Helena e Shaila: “Tu sei matto, un bugiardo” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha avuto una lite accesa conGatta ePrestes. A intervenire Enzo Paolo Turchi L'articoloinledi: “Tu sei, un” proviene da Novella 2000.

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato litiga con Helena Prestes - poi sbotta : "Passerò per il mostro in puntata" - Tra Lorenzo Spolverato e Helena Preste c'è stata un'accesa lite che ha portato il concorrente del GF a infastidirsi per come apparirà agli occhi del pubblico. Ecco cosa è successo!. (Comingsoon.it)

Grande Fratello - Luca Calvani a Lorenzo Spolverato : "non giocare con i sentimenti di Helena" - Oggi il modello milanese è stato al centro delle critiche dei suoi coinquilini; il suo modo di rapportarsi con Helena non piace né agli spettatori né ai concorrenti. Il narcisismo di Lorenzo al centro delle critiche dei coinquilini A chiedere al modello di fare un passo indietro è stato Luca ... (Movieplayer.it)

Lorenzo Spolverato piange al Grande Fratello in vista della puntata : lite con Helena - le sue paure - Le lacrime di Lorenzo prima della puntata del Grande Fratello: ecco cosa tema il gieffino L'articolo Lorenzo Spolverato piange al Grande Fratello in vista della puntata: lite con Helena, le sue paure proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)