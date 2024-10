L’Italia piomba di nuovo nell’incubo maltempo | Possibili criticità idrogeologiche Le zone a rischio

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 - Tre perturbazioni colpirannoquesta settimana ed è allerta meteo per il primo passaggio perturbato, che potrebbe portarein diverse aree del Paese, in particolare sul versante tirrenico, dove colpirà in modo intenso. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, di ilMeteo.it, le perturbazioni in arrivo saranno figlie di un ex uragano (Kirk) che sta raggiungendo le Isole Britanniche e le spire instabili e perturbate raggiungeranno anche il bacino del Mediterraneo, compresa l'Italia. Tutti i fronti perturbati saranno alimentati da aria più fredda in quota e sospinti invece da intensi venti meridionali (scirocco) che faranno aumentare le temperature soprattutto al Centro Sud. Il doppio affondo delLa prima perturbazione, dunque: in queste ore sta interessando il Nord con le prime piogge sui settori occidentali.