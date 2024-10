Laura Dern e Reese Witherspoon sono migliori amiche: la star di Jurassic Park: "La consulto su tutto" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le due star di Big Little Lies hanno stretto da anni una profonda amicizia e spesso si scambiano consigli. Nel corso di un panel all'evento Shine Away di Los Angeles, Laura Dern ha confessato di ritenere Reese Witherspoon una delle persone più importanti nella rete che si è costruita nel corso degli anni trascorsi nel mondo dello spettacolo. Dopo aver accennato alle sue origini già ben salde a Hollywood, essendo figlia di due artisti come Bruce Dern e Diane Ladd, Laura Dern si è soffermata su ciò che ha imparato dalle donne della sua vita e sulla condivisione necessaria nella comunità . Grandi amiche "Ciò che ho imparato dalle quattro o cinque donne che mi hanno cresciuto, che erano attrici Movieplayer.it - Laura Dern e Reese Witherspoon sono migliori amiche: la star di Jurassic Park: "La consulto su tutto" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Le duedi Big Little Lies hanno stretto da anni una profonda amicizia e spesso si scambiano consigli. Nel corso di un panel all'evento Shine Away di Los Angeles,ha confessato di ritenereuna delle persone più importanti nella rete che si è costruita nel corso degli anni trascorsi nel mondo dello spettacolo. Dopo aver accennato alle sue origini già ben salde a Hollywood, essendo figlia di due artisti come Brucee Diane Ladd,si è soffermata su ciò che ha imparato dalle donne della sua vita e sulla condivisione necessaria nella comunità . Grandi"Ciò che ho imparato dalle quattro o cinque donne che mi hanno cresciuto, che erano attrici

Lonely Planet : il trailer italiano ufficiale del film romantico con Laura Dern in arrivo su Netflix - Dall'11 ottobre in streaming sulla piattaforma questo film scritto e diretto da Susannah Grant. Ecco trailer e trama di Lonely Planet. (Comingsoon.it)

Lonely Planet : Laura Dern e Liam Hemsworth al centro di un affair nel trailer del film Netflix - In arrivo il mese prossimo sulla piattaforma digitale, il film è scritto e diretto da Susannah Grant, nota per la serie Unbelievable Netflix ha diffuso in streaming il trailer di Lonely Planet, che vede protagonisti Laura Dern e Liam Hemsworth nei panni di un giovane e una famosa scrittrice che in ... (Movieplayer.it)

Come un thriller selvaggio di David Lynch ha costretto Laura Dern ad abbandonare il college - Laura Dern e Blue Velvet: Dall’Abbandono alla UCLA al Curriculum Accademico Nonostante fosse entusiasta di entrare alla UCLA, Dern chiese un periodo di aspettativa per poter partecipare al film, promettendo di recuperare le lezioni al suo ritorno. Oggi, se si desidera conseguire un master in ... (Mistermovie.it)