L' Air Jordan 1 Low Orca è pronta a riempire il vuoto della Dunk Panda

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tre anni fa, laha tenuto in pugno lo sneakerverse. Mentre il clamore si è raffreddato, la Air1 Lowè qui per colmare questo enorme. Quando laha fatto breccia per la prima volta all'inizio dell'anno, gli sneakerhead hanno capito subito che sarebbe stata la versione definitiva. Caratterizzata dalla stessa struttura in pelle liscia, è disponibile anche nella classica palette monocromatica. Tuttavia, mentre laoriginale aveva una combinazione di colori nero su bianco, questa Air1 opta invece per il bianco su nero. Proprio come un'assassina! Air1 LowNikeI trafori sulla punta delle scarpe rendono le cose più leggere, mentre il leggendario Jumpman e i loghi alati sono cuciti sulla linguetta e sul tallone.