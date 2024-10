Notizie.com - La storia e i misteri di Carmelo Miano: l’hacker con il “doppione delle chiavi” di magistrati e polizia

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È ancora avvolta nel mistero la vicenda diarrestato nei giorni scorsi capace di penetrare in Procure ed aziende. Gli hanno dato la caccia per anni prima di riuscire fermarlo, mentre continuava ad apparire e scomparire da un sito all’altro, da una porta d’accesso, dalla pagina login di un portale. Era sempre riuscito a sparire portando con sé la refurtiva: milioni di file, dati sensibili ed informazioni riservate. Oraè in carcere. Eppure la suacontinua a presentare lati oscuri. Lae idi(ANSA FOTO) – Notizie.comUno tra tutti: perchéha trafugato tutte quelle informazioni? Possibile che abbia agito, oltre che per se stesso nell’ostacolare l’indagine che lo riguardava, anche per conto di altri? Un “mago”, come l’ha definito il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, certo.