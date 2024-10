Thesocialpost.it - La “nuova idea” di Elly Schlein? La tassa patrimoniale

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Non è un periodo facile per. E per riprendere il centro della scena in una sinistra sempre più allo sbando, la segretaria del Pd ha rilanciato una proposta fiscale che torna ciclicamente nella narrazione del suo partito: la. Sorpresa dagli attacchi del leader dei 5Stelle Giuseppe Conte, che ha rotto sembra definitivamente con l’di un “campo largo“,rispolvera una proposta classica della sua parte politica: l’imposta sui patrimoni degli italiani. Durante un’intervista a In altre parole su La7,ha dichiarato: “Lanon è un tabù, ma dobbiamo farla bene”. Il contesto: la rottura con Conte e il gelo nel centrosinistra La tensione nel centrosinistra è palpabile. Il gelo tra Conte eè evidente.