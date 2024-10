La Liga vuole lo scioglimento del Frente Atletico, il gruppo ultras dei colchoneros (Di lunedì 7 ottobre 2024) La Liga vuole lo scioglimento del Frente Atletico, il gruppo ultras dei colchoneros ritenuto responsabile degli incidenti che hanno provocato la sospensione dell’ultimo derby contro il Real Madrid. Lo riporta Marca. La lega spagnola di calcio intraprenderà azioni penali e venerdì scorso ha presentato una lettera alla Comisión contra la Violencia. Oltre a sollecitare lo scioglimento del Fronte, LaLiga vuole che vengano adottate misure come la chiusura dei locali dove gli ultras si riuniscono e la sospensione delle attività svolte dal gruppo. La Liga, che ha documentato 142 incidenti che hanno coinvolto il Frente Atletico tra le stagioni 15/16 e 22/23, chiederà anche il divieto di ingresso al Metropolitano per le persone coinvolte. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lalodel, ildeiritenuto responsabile degli incidenti che hanno provocato la sospensione dell’ultimo derby contro il Real Madrid. Lo riporta Marca. La lega spagnola di calcio intraprenderà azioni penali e venerdì scorso ha presentato una lettera alla Comisión contra la Violencia. Oltre a sollecitare lodel Fronte, Lache vengano adottate misure come la chiusura dei locali dove glisi riuniscono e la sospensione delle attività svolte dal. La, che ha documentato 142 incidenti che hanno coinvolto iltra le stagioni 15/16 e 22/23, chiederà anche il divieto di ingresso al Metropolitano per le persone coinvolte.

