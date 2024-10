La BC Servizi Arezzo esulta nel finale contro Quarrata

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – La BCnelAl Palasport Estra arriva il primo bel successo in campionato BCScuola Basket-CLS Dany Basket74-69 Parziali: 19-18; 37-30; 54-53 BC: Scortica 2, Toia 11, Nica ne, Iannicelli 2, Fabrizi ne, Buzzone 12, Lemmi 6, Prenga 18, Vagnuzzi ne, Kader 8, Terrosi, Bischetti 15. All. Fioravanti Ass.Liberto CLS: Nyuol ne, Lytvyn, Balducci 4, Molteni 10, Artioli 15, Calabrese 5, Regoli 12, Bortnikovs 3, Antonini 20, Babovic. All. Tonfoni Ass. Livi L'esordio al Palasport Estra porta in dote alla BCi primi due punti in campionato al termine di una gara combattuta ed emozionanteil CLS