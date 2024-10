Juve tradita, Pogba giocherà la Champions con un’altra maglia! (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il futuro di Pogba potrebbe essere lontano dalla Juventus nonostante la recente riduzione della squalifica per il caso doping La notizia è arrivata improvvisa e inaspettata venerdì scorso. Il TAS di Losanna, lo stesso tribunale che presto emetterà il suo verdetto sulla possibile squalifica di Jannik Sinner, ha decretato una riduzione di pena per Paul Pogba. Pogba può tornare in campo a marzo (Foto LaPresse) – serieanews.comA un anno dalla positività a un controllo antidoping, effettuato dopo il match d’esordio della Juve nello scorso campionato contro l’Udinese, Pogba ha ottenuto un dimezzamento della condanno che inizialmente gli era stata inflitta con quattro anni di squalifica. Per effetto del nuovo provvedimento, il centrocampista transalpino potrà tornare in campo già nella stagione in corso ovvero a marzo 2025. Pogba ha accolto il verdetto con grande soddisfazione. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il futuro dipotrebbe essere lontano dallantus nonostante la recente riduzione della squalifica per il caso doping La notizia è arrivata improvvisa e inaspettata venerdì scorso. Il TAS di Losanna, lo stesso tribunale che presto emetterà il suo verdetto sulla possibile squalifica di Jannik Sinner, ha decretato una riduzione di pena per Paulpuò tornare in campo a marzo (Foto LaPresse) – serieanews.comA un anno dalla positività a un controllo antidoping, effettuato dopo il match d’esordio dellanello scorso campionato contro l’Udinese,ha ottenuto un dimezzamento della condanno che inizialmente gli era stata inflitta con quattro anni di squalifica. Per effetto del nuovo provvedimento, il centrocampista transalpino potrà tornare in campo già nella stagione in corso ovvero a marzo 2025.ha accolto il verdetto con grande soddisfazione. (Serieanews.com)

Domani, dopo la decisione del Tas, Pogba e la Juve si incontreranno per la risoluzione del contratto - E con lui, anche il mega ingaggio di 12 milioni e mezzo lordi. Paul Pogba and Juventus, expected to agree on contract termination as he will become a free agent. Paul Pogba also feels a fresh start would be best solution for him and his career. Talks to follow from tomorrow after CAS verdict, ... (Ilnapolista.it)

La Juventus ha deciso il futuro di Pogba, lui è d’accordo: sarà un nuovo inizio - La Juventus sembra intenzionata a trovare l'accordo per la separazione con Pogba dopo la riduzione della squalifica. Il centrocampista potrebbe essere d'accordo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Juventus-Pogba, si cerca l'accordo per la risoluzione: fissato un incontro - Paul Pogba e la Juventus si preparano a dirsi addio. Il calciatore francese e il club bianconero sono pronti a trovare un accordo per interrompere... (Calciomercato.com)