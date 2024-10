Israele-Gaza dal massacro Hamas del 7 ottobre all’attacco iraniano | un anno di guerra

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oltre 1.200 israeliani uccisi e 251 presi in ostaggio, quasi 42mila palestinesi morti nella Striscia die più di duemila libanesi che hperso la vita. Ma anche 200 lavoratori dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e più di un centinaio di giornalisti. Questo il bilancio delle vittime da L'articolo, daldel 7: undiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (.com)