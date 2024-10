Israele escalation senza fine a un anno dal dramma del 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il 72023 è un giorno che difficilmente potrà essere dimenticato. È il giorno dell’attacco di Hamas a, dei massacri, delle uccisioni, dei video spaventosi che hfatto il giro del mondo, l’ultima evoluzione del conflitto tra israeliani e palestinesi, il giorno dell’inizio dellaticain Medio Oriente che ha effetti ancora oggi e di cui non si intravede una possibile. Nelle prime ore di quel sabato di unfa, il blitz di Hamas è stato definito come un attacco “a sorpresa”. All’alba del 72023, shabbat e festività ebraica di Simchat Torah, in diverse città israeliane suonano le sirene di allarme antiaereo: è iniziata l’operazione di Hamas, un massiccio attacco missilistico dalla Striscia di Gaza verso