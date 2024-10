Israele a un anno dal 7 ottobre l’economia rischia grosso nonostante gli aiuti Usa

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A undal 7che ha cambiato per sempre il futuro del Medioriente,commemora le vittime del maxi attacco di Hamas. E mentre l’Iran giustifica l’azione del suo agente di prossimità e i fondamentalisti celebrano l’anniversario, gli Stati Uniti ribadiscono la loro vicinanza allo Stato ebraico. Propaganda, certo, ma anche supporto economico. Dal 72023, gli Usa hspeso una somma record per la loro provincia mediorientale, contribuendo così in maniera decisiva alla guerra contro Gaza e Libano e portando all’escalation attuale. Si calcola che glimilitari americani ammontino ad almeno 17,9 miliardi di dollari.