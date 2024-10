' In un anno 179 miliardi di aiuti militari Usa a Israele'

'In un anno 17,9 miliardi di aiuti militari Usa a Israele' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hanno speso la cifra record di almeno 17,9 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele dall'inizio della guerra a Gaza e hanno portato a un'escalation del conflitto in Medio Oriente. A dirlo è un rapporto per il progetto Costs of War della Brown University, pubblicato nell'anniversario del 7 ottobre e rilanciato dall'Ap online. Altri 4,86 ;;miliardi di dollari sono stati investiti in operazioni militari Usa nella regione dal 7 ottobre, dicono i ricercatori. Ciò include i costi della campagna contro gli attacchi Houthi alle navi commerciali. Il rapporto è uno dei primi conteggi dei costi stimati Usa nella guerra. Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli Stati Uniti hspeso la cifra record di almeno 17,9di dollari indall'inizio della guerra a Gaza e hportato a un'escalation del conflitto in Medio Oriente. A dirlo è un rapporto per il progetto Costs of War della Brown University, pubblicato nell'anniversario del 7 ottobre e rilanciato dall'Ap online. Altri 4,86 ;;di dollari sono stati investiti in operazioniUsa nella regione dal 7 ottobre, dicono i ricercatori. Ciò include i costi della campagna contro gli attacchi Houthi alle navi commerciali. Il rapporto è uno dei primi conteggi dei costi stimati Usa nella guerra.

