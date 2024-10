Il Sette Ottobre è il giorno che Israele per sopravvivere non potrà dimenticare mai

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I lupi arrivarono in branco, affamati di morte, e stupraronobevendo il sangue delle vittime del Sabato Nero, ildi un anno fa. Quelle due sillabe, Ha-mas, divennero per il mondo civile le più terribili dopo le due lugubri lettere di un po’ di tempo prima, SS. È stato «come se il Male avesse strisciato dai binari vuoti di Auschwitz fino alla piana di quel rave party» – ha scritto Bernard Henry Lévy ne “La solitudine di” – nel quale la gioia di qualche ora di quei ragazzi si è repentinamente mutata in una tragedia eterna. (Linkiesta.it)