Lettera43.it - Il principe ereditario dell’Iran ha detto di essere «pronto a guidare la transizione verso la democrazia»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Reza Pahlavi, primo figlio maschio dell’ultimo scià di Persia e dunque – per i monarchici –, ha pubblicato un filmato in cui si rivolge ai connazionali e ai mediorientali, dicendo dilalanel Paese, una volta che sarà rovesciato il regime teocratico degli ayatollah. Reza Ciro Pahlavi, figlio maggiore dell’ultimo scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi e della sua terza moglie Farah Diba, ha 64 anni. Nel 1979 ha lasciato l’Iran, al momento della Rivoluzione Rivoluzione islamica, e da allora vive in esilio. Cittadino statunitense, risiede a Potomac, nel Maryland. A message to the friends of the Iranian people across the Middle East pic.twitter.