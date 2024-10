Il monopattino abbandonato sotto al ponte Navetta (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un monopattino abbandonato sotto al ponte di via Navetta, nel quartiere Montanara a Parma. E' questa l'immagine, che testimonia una situazione di degrado, che ci ha inviato una nostra lettrice. Il mezzo, uno di quelli che si prendono a noleggio, si trova all'interno del torrente Baganza, proprio Parmatoday.it - Il monopattino abbandonato sotto al ponte Navetta Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unaldi via, nel quartiere Montanara a Parma. E' questa l'immagine, che testimonia una situazione di degrado, che ci ha inviato una nostra lettrice. Il mezzo, uno di quelli che si prendono a noleggio, si trova all'interno del torrente Baganza, proprio

Viterbo, spacciava con il monopattino, arrestato dai Cc - i carabinieri di Viterbo hanno arrestato un 20enne di origini tunisine accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA) ... (ansa.it)

Via Picasso, la rotatoria un parcheggio per il monopattino - Un parcheggio…spericolato. La rotonda di via Picasso da diversi giorni è diventata un parcheggio per questo monopattino elettrico, appoggiato al segnale stradale. (gazzettadiparma.it)

Viterbo: arrestato spacciatore con il monopattino - Alla vista dei carabinieri il ragazzo ha tentato la fuga ma è stato raggiunto dai militari ed è stato bloccato ... (civonline.it)