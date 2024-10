Lettera43.it - Il libro di Letta dimenticato, l’ultimo saluto a Chimenti e le altre pillole del giorno

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ma allora quelli del Foglio ce l’hanno con Enrico! Tutta colpa di Simone Canettieri, che sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa ha scritto, con il titolo “Duello letterario”, che «Franceschini e Grasso lunedì presentano i rispettivi libri alla stessa ora. Panico nella Ztl». Ed ecco che arriva una giaculatoria, non breve, su quello che si attende: «Sarà il lunedì dello scisma. Mezza Roma, una certa Roma, da giorni si arrovella. Chiede consigli, fa calcoli personali. Dilemmi amletici. Non si tratta di essere o non essere. Ma di dove essere: da Dario Franceschini o da Giovanni Grasso? Dall’eternità di foresta del Pd e riserva della repubblica o dal ‘figlio’ del Quirinale?». Quindi, «c’entra la letteratura, secondo lavoro e passione di entrambi i protagonisti di questo campo stretto della copertina. Il fatto è semplice: lunedì alle 18.