Il Cremlino: «Attacco hacker senza precedenti alla televisione di Stato» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha reso noto che, nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre 2024, la televisione pubblica russa Vgtrk «ha dovuto affrontare un Attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale». Nelle prime ore di lunedì mattina, tutti i servizi di trasmissione online hanno smesso di funzionare, compresi i servizi di streaming di importanti canali tv e radiofonici come Russia-1 e Russia-24. L'emittente statale ha riconosciuto di essere stata attaccata ma ha dichiarato a Interfax che «non è Stato causato alcun danno significativo al lavoro della holding mediatica» e che «le trasmissioni radiofoniche e televisive hanno continuato a funzionare normalmente».

