Grande Fratello: chi sarà il preferito tra Iago Garcia, Clayton Norcross, MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi? I sondaggi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il settimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Iago Garcia, Clayton Norcross, MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi. Chi sarà il preferito? I sondaggi. Comingsoon.it - Grande Fratello: chi sarà il preferito tra Iago Garcia, Clayton Norcross, MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi? I sondaggi Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il settimo appuntamento con il. Al televoto si sfidano. Chiil? I

Grande Fratello - Luca Calvani a Lorenzo Spolverato : "non giocare con i sentimenti di Helena" - Oggi il modello milanese è stato al centro delle critiche dei suoi coinquilini; il suo modo di rapportarsi con Helena non piace né agli spettatori né ai concorrenti. Il narcisismo di Lorenzo al centro delle critiche dei coinquilini A chiedere al modello di fare un passo indietro è stato Luca ... (Movieplayer.it)

Lorenzo Spolverato piange al Grande Fratello in vista della puntata : lite con Helena - le sue paure - Le lacrime di Lorenzo prima della puntata del Grande Fratello: ecco cosa tema il gieffino L'articolo Lorenzo Spolverato piange al Grande Fratello in vista della puntata: lite con Helena, le sue paure proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

“Sarà un colpo per lui”. Grande Fratello - Enzo Paolo Turchi non sa della moglie Carmen - I commenti? “Quando Enzo scoprirà di Carmen andrà al settimo cielo, sarà una di felicità enorme”. Per l’attore, in realtà, la squalifica sembra ad un passo. Clayton Norcross ha perso letteralmente le staffe. Intanto ha piazzato il colpo che nessuno si aspettava. Quella di stasera sarà una ... (Caffeinamagazine.it)