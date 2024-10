Secoloditalia.it - Germania kaputt: è recessione. Ma non doveva essere l’Italia della Meloni a spaventare i mercati?

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il bollettino nefasto è quotidiano: non c’è un indicatore economico che migliori. L’ultima pessima notizia per i sostenitoripaese serio, moderno e con i conti in ordine” è il crollo degli ordinativi industriali, che secondo le informazioni preliminari dell’Ufficio federale di statistica (Destatis) nel settore manifatturiero sono diminuiti del 5,8% mensile ad agosto. Un dato che si è scaricato immediatamente sulle Borse europee, insieme alla stime riviste al ribasso, per la, in relazione al Pil e quindi alla crescita, che di fatto non c’è. Per il 2024 si stima che l’economia si contrarrà dello 0,2% invece di una leggera crescita dello 0,3%. Il ministro dell’Economia Robert Habeck presenterà le nuove previsioni mercoledì a Berlino.