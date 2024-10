Fiorentina-Milan, Marchegiani: “Il Diavolo deve prestare più attenzione” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fiorentina-Milan 2-1 è stata una partita che ha catturato l’attenzione di tutti i tifosi. Ne ha parlato anche Luca Marchegiani a SkySport Pianetamilan.it - Fiorentina-Milan, Marchegiani: “Il Diavolo deve prestare più attenzione” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)2-1 è stata una partita che ha catturato l’di tutti i tifosi. Ne ha parlato anche Lucaa SkySport

Fiorentina Milan : scoperto un “arsenale” in due pullman di tifosi rossoneri. Anche petardi e coltelli - A rinvenire coltelli, sfollagente telescopici di metallo, artifizi pirotecnici e altro materiale, sono stati gli agenti della DIGOS fiorentina con la collaborazione dei poliziotti coordinati dal Funzionario di polizia responsabile, in questo caso, della scorta dei tifosi ospiti allo ... (Firenzepost.it)

Fiorentina-Milan - sequestrati coltelli e aste. Erano all’interno di due pullman - Firenze, 7 ottobre 2024 - Proprio mentre all'interno del Franchi si disputava l’incontro di calcio tra Fiorentina e Milan, la polizia di stato ha scoperto un piccolo arsenale di oggetti atti ad offendere nascosto all’interno di due pullman parcheggiati provenienti dal capoluogo lombardo. Si ... (Lanazione.it)

Fiorentina-Milan - scoperto arsenale su pullman tifosi rossoneri - Si tratterebbe infatti di vere e proprie tubazioni per uso idraulico che la Digos naturalmente non esclude che sarebbero potute essere utilizzate, all’occorrenza, come oggetti contundenti. Gli agenti della Digos hanno trovato coltelli, sfollagente telescopici di metallo, artifizi pirotecnici e ... (Lapresse.it)