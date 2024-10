E' la settimana del Ttg, in Fiera anche 80 operatori turistici dell’Emilia Romagna con le nuove proposte (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Emilia Romagna si presenta anche quest’anno al 61esimo Ttg Travel Experience 2024 con la sua variegata offerta turistica per la stagione 2024-2025. La manifestazione di riferimento per la promozione del turismo a livello mondiale, alla Fiera di Rimini da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, è una Riminitoday.it - E' la settimana del Ttg, in Fiera anche 80 operatori turistici dell’Emilia Romagna con le nuove proposte Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’Emiliasi presentaquest’anno al 61esimo Ttg Travel Experience 2024 con la sua variegata offerta turistica per la stagione 2024-2025. La manifestazione di riferimento per la promozione del turismo a livello mondiale, alladi Rimini da mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, è una

Fiera delle costruzioni a Bologna : in vetrina anche un’azienda di Canicattì - Si chiama “Licata Spa” ed è di Canicattì: si tratta dell’unica azienda siciliana della provincia di Agrigento che parteciperà all’edizione 2024 della “Fiera delle costruzioni” a Bologna in programma dal 9 al 12 ottobre prossimi. . . La “Saie” è la fiera di riferimento per il mercato e il ... (Agrigentonotizie.it)

Anche tre aziende del Cesenate a Bologna per il Saie - la Fiera delle Costruzioni - Saranno tre le aziende del Cesenate presenti a "Saie - La Fiera delle Costruzioni – progettazione, edilizia, impianti" che si svolgerà dal 9 al 12 ottobre a BolognaFiere. Si tratta della Fse Progetti srl, Fm Trade srl e Risanare srl. La manifestazione fieristica rappresenta l’appuntamento... (Cesenatoday.it)

Anche due aziende del Forlivese a Bologna per il Saie - la Fiera delle Costruzioni - Saranno due le aziende del Forlivesi presenti a "Saie - La Fiera delle Costruzioni – progettazione, edilizia, impianti" che si svolgerà dal 9 al 12 ottobre a BolognaFiere. Si tratta della Seico Compositi e della Satec Informatica. La manifestazione fieristica rappresenta l’appuntamento... (Forlitoday.it)