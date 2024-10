Da capitano della nazionale di rugby a gelataio: "Studio per aprirne una in Francia" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Se mi manca il rugby? Adesso no, perché dopo tanti anni avevo bisogno di staccare la spina. Non è un addio definitivo, perché in futuro mi piacerebbe tornare nel mondo della palla ovale. Magari come allenatore, per allenare i più Firenzetoday.it - Da capitano della nazionale di rugby a gelataio: "Studio per aprirne una in Francia" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Se mi manca il? Adesso no, perché dopo tanti anni avevo bisogno di staccare la spina. Non è un addio definitivo, perché in futuro mi piacerebbe tornare nel mondopalla ovale. Magari come allenatore, per allenare i più

