Che beffa Prato sconfitto nel recupero

(Di lunedì 7 ottobre 2024)0 Tuttocuoio 1(3-5-2): Fantoni; Giusti, Conson, Diana; Limberti (dal 75’ De Ferdinando), Marino, Remedi, Rossi (dal 60’ Marigosu), Girgi; Romairone (dal 71’ Magazzù), Moreo (dal 60’ Barbuti). A disposizione: Ricco, Videtta, Perugi, Preci, Moussaid. All. Ridolfi. Tuttocuoio (3-4-1-2): Carcani; Moretti (dal 76’ Contipelli), Salto, Veron; Sansaro (dal 38’ Russo), Centoze, Lorenzini, Haka (dal 78’ Beghetto); Fino (dall’88’ Ciotola); Massaro, Di Natale (dal 70’ Benericetti). A disposizione: Dainelli, Ciotola, Renda, Pisco, Salvatore. All. Firicano. Arbitro: Gabriele Iorfida della sezione di Collegno, coadiuvato dagli assistenti Marco Polichetti di Salerno e Mario Cammarota di Nola. Marcatore: Massaro al 95’. Note: 350 spettatori circa. Ammoniti Massaro, Marino, Veron, Diana, Fino, Beghetto.2’ pt, 7’ st. E’ notte fonda per il