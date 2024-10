Casa saccheggiata dai ladri | Armadi e cassetti tutti divelti

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Entrano nelle case soprattutto nel week end, quando i proprietari vanno fuori magari per una cena o una serata di svago. Irrompono nelle stanze e mettono tutto a soqquadro in cerca di soldi, oro o qualsiasi oggetto possa avere valore. Furti a raffica nelle frazioni di San Pantaleo, Bargi e Case Soldi dove i residenti sono alle prese con un gruppo di malviventi organizzati che stanno "facendo visita"perai relativi proprietari per rubare qualsiasi oggetto possa avere un valore. Il fenomeno è iniziato già da qualche settimana e si intensifica durante il sabato sera o la domenica sera quando le case si svuotano per qualche ora. "Non hanno paura di nulla – racconta chi è già stato vittima dei malviventi – Eravamo a cena fuori e quando siamo rientrati le luci dierano tutte accese e le finestre spalancate. (Lanazione.it)