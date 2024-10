Bruno Vespa critica la Rai per l’esclusione di “Porta a Porta” dalle celebrazioni dei 100 anni della radio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bruno Vespa contro la Rai: polemica per l’assenza di “Porta a Porta” dalle celebrazioni dei 100 anni della radio e 70 anni della TV Bruno Vespa, storico conduttore del talk show “Porta a Porta,” ha espresso pubblicamente la sua delusione e indignazione nei confronti della Rai per non aver incluso il suo programma nelle celebrazioni dei 100 anni della radio e dei 70 anni della televisione, tenutesi ieri al Palazzo dei Congressi di Roma. Nonostante “Porta a Porta” sia uno dei programmi più longevi e influenti della televisione italiana, Vespa ha denunciato l’assenza di ogni riferimento al suo talk show durante l’evento. Durante un’intervista, Vespa ha dichiarato: “Ieri sera al Palazzo dei Congressi ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione indignato per il trattamento riservato a ‘Porta a Porta. Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)contro la Rai: polemica per l’assenza di “dei 100e 70TV, storico conduttore del talk show “,” ha espresso pubblicamente la sua delusione e indignazione nei confrontiRai per non aver incluso il suo programma nelledei 100e dei 70televisione, tenutesi ieri al Palazzo dei Congressi di Roma. Nonostante “” sia uno dei programmi più longevi e influentitelevisione italiana,ha denunciato l’assenza di ogni riferimento al suo talk show durante l’evento. Durante un’intervista,ha dichiarato: “Ieri sera al Palazzo dei Congressi ho abbandonato la celebrazione dei 100e dei 70televisione indignato per il trattamento riservato a ‘

Puntomagazine.it - Bruno Vespa critica la Rai per l’esclusione di “Porta a Porta” dalle celebrazioni dei 100 anni della radio

Bruno Vespa contro Rai abbandona festa 100 anni, Porta a Porta snobbato - Non una parola, né una immagine sui 30 anni di Porta a Porta". Il conduttore di Porta a Porta, programma storico della seconda serata del primo canale della Tv di Stato, che continua a registrare ascolti TV flop, ha manifestato pubblicamente la sua rabbia per l'assenza di un riconoscimento al suo ... (Leggi la notizia)

Vespa, stoccata contro la Rai: “Cambiano gli anni, ma.…” - Di certo ci sarà un chiarimento interno. Passa il tempo, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte“. Tensione all’interno della Rai. La voce di Maria Luisa Boncompagni faceva ingresso per la prima volta nelle case degli italiani: nasceva ufficialmente la radio. itLa radio in ... (Leggi la notizia)

Bruno Vespa abbandona la celebrazione dei 100 anni del Servizio Pubblico e attacca la Rai - Il giornalista e conduttore di Rai 1 si scaglia contro l’azienda perché a suo dire Porta a Porta non è stato celebrato come meriterebbe: Ieri sera alla celebrazione 100 anni radio e 70 televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l’ha visto. The post Bruno Vespa ... (Leggi la notizia)