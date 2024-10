Blitz contro Cosa Nostra, riciclavano denaro sporco in Brasile: tre persone finiscono in carcere e una ai domiciliari (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davanti alle crescenti difficoltà ad eludere le indagini in Italia, Cosa Nostra aveva esteso il proprio business al Brasile. Questo è quanto emerge dall’operazione della Guardia di finanza di Palermo che ha arrestato quattro persone, per tre delle quali è stato disposto il carcere mentre la quarta è finita ai domiciliari. Pesanti le accuse nei confronti degli indagati che, a seconda delle posizioni, devono rispondere dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. Nell’ambito della stessa operazione, disposto il sequestro preventivo di 9 società operanti nei settori immobiliare e ristorativo, situate in Italia, Svizzera, Hong Kong e – per la maggior parte – in Brasile, nonché di somme di denaro per oltre 350mila euro. Lanotiziagiornale.it - Blitz contro Cosa Nostra, riciclavano denaro sporco in Brasile: tre persone finiscono in carcere e una ai domiciliari Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Davanti alle crescenti difficoltà ad eludere le indagini in Italia,aveva esteso il proprio business al. Questo è quanto emerge dall’operazione della Guardia di finanza di Palermo che ha arrestato quattro, per tre delle quali è stato disposto ilmentre la quarta è finita ai. Pesanti le accuse nei confronti degli indagati che, a seconda delle posizioni, devono rispondere dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. Nell’ambito della stessa operazione, disposto il sequestro preventivo di 9 società operanti nei settori immobiliare e ristorativo, situate in Italia, Svizzera, Hong Kong e – per la maggior parte – in, nonché di somme diper oltre 350mila euro.

