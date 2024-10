Berrettini-Rune oggi in tv nuovo: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Matteo Berrettini se la vedrà contro Holger Rune nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il campione romano all’esordio ha battuto in due tie-break l’ostico australiano Christopher O’Connell, rassicurando tutti sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro di Tokyo a causa dei problemi agli addominali. Sul suo cammino adesso c’è l’esuberante danese, dodicesima forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. Tra i due giocatori si tratta del quarto scontro diretto della carriera, con Rune che è in vantaggio per 2-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’anno si sono incontrati a metà agosto in occasione del primo turno del Masters 1000 di Cincinnati e Berrettini fu costretto ad alzare bandiera bianca in rimonta. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Matteose la vedrà contro Holgernel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località cinese. Il campione romano all’esordio ha battuto in due tie-break l’ostico australiano Christopher O’Connell, rassicurando tutti sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro di Tokyo a causa dei problemi agli addominali. Sul suo cammino adesso c’è l’esuberante danese, dodicesima forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. Tra i due giocatori si tratta del quarto scontro diretto della carriera, conche è in vantaggio per 2-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’anno si sono incontrati a metà agosto in occasione del primo turno deldi Cincinnati efu costretto ad alzare bandiera bianca in rimonta. (Sportface.it)

