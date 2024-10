Basilica di San Miniato al Monte al via il restauro di 36 milioni

Basilica di San Miniato al Monte, al via il restauro di 3,6 milioni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre - Partono oggi, 7 ottobre, i lavori per il restauro e la messa in sicurezza sismica della Basilica di San Miniato a Monte, tra i più noti e rilevanti monumenti di Firenze. Sarà un cantiere innovativo e accessibile al pubblico che grazie a un percorso guidato, garantirà l'ingresso ai fedeli e ai turisti durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori. L'intervento è avviato dall'Agenzia del Demanio in qualità di stazione appaltante ed è finanziato dal ministero della Cultura con i fondi del Pnrr per un valore di 3,6 milioni di euro. I lavori dureranno circa un anno e prevedono la messa in sicurezza della facciata della Basilica, dei paramenti del campanile e delle coperture, oltre al consolidamento di murature e colonne e all'installazione di un sistema di monitoraggio. Lanazione.it - Basilica di San Miniato al Monte, al via il restauro di 3,6 milioni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre - Partono oggi, 7 ottobre, i lavori per ile la messa in sicurezza sismica delladi San, tra i più noti e rilevanti monumenti di Firenze. Sarà un cantiere innovativo e accessibile al pubblico che grazie a un percorso guidato, garantirà l'ingresso ai fedeli e ai turisti durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori. L'intervento è avviato dall'Agenzia del Demanio in qualità di stazione appaltante ed è finanziato dal ministero della Cultura con i fondi del Pnrr per un valore di 3,6di euro. I lavori dureranno circa un anno e prevedono la messa in sicurezza della facciata della, dei paramenti del campanile e delle coperture, oltre al consolidamento di murature e colonne e all'installazione di un sistema di monitoraggio.

Basilica di San Miniato al Monte, al via il restauro di 3,6 milioni - Firenze, 7 ottobre - Partono oggi, 7 ottobre, i lavori per il restauro e la messa in sicurezza sismica della Basilica di San Miniato a Monte, tra i più noti e rilevanti monumenti di Firenze. Sarà un c ... (lanazione.it)

Al via lavori restauro Basilica San Miniato al Monte a Firenze - Partono oggi i lavori per il restauro e la messa in sicurezza sismica della Basilica di San Miniato a Monte, tra i più noti e rilevanti monumenti di Firenze. (ANSA) ... (ansa.it)

Il vescovo apre ai social: "Non vanno ignorati". E mette in calendario gli aperitivi con i giovani - La offre in quella basilica di San Domenico diventata ormai lo snodo della ... Era stata una delle sue idee nuove a San Miniato, la rilancia anche ad Arezzo, tra tante altre. Un intervento anche ... (msn.com)