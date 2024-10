Balzo dei costi alla pompa dopo il deciso rialzo: inversione su benzina e diesel (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo deciso rialzo per le quotazioni dei prodotti raffinati, Balzo dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,739 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,745, pompe bianche 1,728), diesel self service a 1,623 euro/litro (+7, compagnie 1,629, pompe bianche 1,611). benzina servito a 1,882 euro/litro (+5, compagnie 1,925, pompe bianche 1,799), diesel servito a 1,766 euro/litro (+6, compagnie 1,808, pompe bianche 1,682). Iltempo.it - Balzo dei costi alla pompa dopo il deciso rialzo: inversione su benzina e diesel Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovoper le quotazioni dei prodotti raffinati,dei prezzi die gasolio. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati dellae del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,739 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,745, pompe bianche 1,728),self service a 1,623 euro/litro (+7, compagnie 1,629, pompe bianche 1,611).servito a 1,882 euro/litro (+5, compagnie 1,925, pompe bianche 1,799),servito a 1,766 euro/litro (+6, compagnie 1,808, pompe bianche 1,682).

