Atp Shanghai Cobolli batte Wawrinka in rimonta e va al terzo turno | sfiderà Djokovic

(Adnkronos) – Flavio Cobolli avanza al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.995.555 dollari). L'azzurro, numero 30 del mondo e 28 del seeding, sconfigge in rimonta lo svizzero Stan Wawrinka, numero 236 del ranking Atp ma ex numero 3, con il punteggio di 6-7 (6-8), 7-6 (7-4), 6-3 in due ore e 31 minuti.

Masters 1000 Shanghai 2024 - incredibile svista arbitrale durante Cobolli-Wawrinka : cos’è successo - Quite a bizarre situation earlier in the Wawrinka-Cobolli 3rd set. La cosa più strana è che nessuno si è accorto dell’errore, né i giocatori, né il supervisor e apparentemente neppure i tifosi. Ended up being the only break of the match. pic. In uno sport come il tennis, specialmente in ... (Sportface.it)