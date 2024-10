Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 7 Ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 7 Ottobre Hope cerca di scusarsi con Thomas per le dure parole che lui ha sentito durante una conversazione con Brooke. Nonostante le sue scuse siano confuse, Thomas si mostra comprensivo, accettando le scuse e ribadendo di aver capito perché Brooke continua a non fidarsi di lui. (Di lunedì 7 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 7Hope cerca di scusarsi con Thomas per le dure parole che lui ha sentito durante una conversazione con Brooke. Nonostante le sue scuse siano confuse, Thomas si mostra comprensivo, accettando le scuse e ribadendo di aver capito perché Brooke continua a non fidarsi di lui. (Zon.it)

