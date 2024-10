Amiu impugna le sanzioni del Comune di Foggia: di 95mila euro le penali irrogate per inadempienze (Di lunedì 7 ottobre 2024) Amiu Puglia ha deciso di impugnare le penali irrogate dal Comune di Foggia per presunte inadempienze nell’ambito del Contratto di Servizio. Le sanzioni per mancato o ritardo servizio ammontano a 94.750 euro.Lo si apprende da una determina di affidamento dell’incarico legale. A scovarla è Foggiatoday.it - Amiu impugna le sanzioni del Comune di Foggia: di 95mila euro le penali irrogate per inadempienze Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)Puglia ha deciso dire ledaldiper presuntenell’ambito del Contratto di Servizio. Leper mancato o ritardo servizio ammontano a 94.750.Lo si apprende da una determina di affidamento dell’incarico legale. A scovarla è

Bari, stop ai bivacchi, pronta l'ordinanza bis: «Meno droga e risse in strada» - L’ordinanza per la sicurezza nelle due principali piazze del centro di Bari, piazza Moro e piazza Umberto, ha avuto ottimi risultati e tutte le parti in causa sono rimaste soddisfatte ... (quotidianodipuglia.it)

Bari, rogo di rifiuti al San Paolo: sotto un albero bruciano buste destinate al porta a porta e mobili abbandonati - Le fiamme sono divampate sotto un albero ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per placare il rogo, che ovviamente, rischia di propagare ... (bari.repubblica.it)

A Bari vecchia nei bidoni i cartoni delle orecchiette: 12 multe contro l’abbandono selvaggio - I controlli nei vicoli ma anche nella vicina piazza Massari hanno permesso agli agenti della Polizia locale di scoprire i cartoni della pasta. In vista ... (bari.repubblica.it)