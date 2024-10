Allerta meteo arancione in Toscana, ecco dove. Attesi temporali molto forti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – L’arrivo del maltempo era atteso, si sapeva che la giornata di martedì 8 ottobre sarebbe stata la peggiore dal punto di vista meteo. Si trattava di sapere però quali zone sarebbero finite in Allerta gialla e quali in arancione. Ebbene, il Centro funzionale della Regione ha sciolto le riserve. Dalle 8 a mezzanotte di martedì 8 ottobre è Allerta arancione per temporali forti e rischio idraulico e idrogeologico in buona parte della Regione. Restano in Allerta gialla solo il Valdarno fiorentino e superiore, la Valtiberina, la zona Valdelsa-Valdera, la Valdichiana e l’alto bacino dell’Ombrone grossetano. Tutta la costa e buona parte del resto della Toscana va in arancione, un tipo di Allerta che era piuttosto raro e che invece adesso si sta facendo sempre più frequente. Lanazione.it - Allerta meteo arancione in Toscana, ecco dove. Attesi temporali molto forti Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – L’arrivo del maltempo era atteso, si sapeva che la giornata di martedì 8 ottobre sarebbe stata la peggiore dal punto di vista. Si trattava di sapere però quali zone sarebbero finite ingialla e quali in. Ebbene, il Centro funzionale della Regione ha sciolto le riserve. Dalle 8 a mezzanotte di martedì 8 ottobre èpere rischio idraulico e idrogeologico in buona parte della Regione. Restano ingialla solo il Valdarno fiorentino e superiore, la Valtiberina, la zona Valdelsa-Valdera, la Valdichiana e l’alto bacino dell’Ombrone grossetano. Tutta la costa e buona parte del resto dellava in, un tipo diche era piuttosto raro e che invece adesso si sta facendo sempre più frequente.

