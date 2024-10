Allarme di Confartigianato: "Mancano autisti per i tir" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mancano autisti per i tir.A dirlo è Confartigianato, che spiega: "Secondo un recente studio condotto dalla CGIA di Mestre, in Italia sono circa 22mila i camionisti che non si trovano sul mercato del lavoro. Nella classifica regionale il Piemonte si posiziona al quinto posto con una Novaratoday.it - Allarme di Confartigianato: "Mancano autisti per i tir" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)per i tir.A dirlo è, che spiega: "Secondo un recente studio condotto dalla CGIA di Mestre, in Italia sono circa 22mila i camionisti che non si trovano sul mercato del lavoro. Nella classifica regionale il Piemonte si posiziona al quinto posto con una

