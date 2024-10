Zonawrestling.net - AEW: Ricochet fa ritorno in Giappone nella GLEAT

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Non solo la vittoria dei Rascalz divenuti quindi nuovi campioni di coppia in. La federazione nipponica ha di fatti invitatopropria card anche il wrestler AEW,. L’ex campione di coppia Intercontinentale e United States della WWE ha fatto coppia con CIMA e sconfitto il duo composto da El Hijo Del Vikingo e Soma Watanabe. Si è trattato di fatti delinperdopo la nota esperienza vissuta con la New Japan Pro Wrestling.hitting a 630 senton last night in his return to Japan! The way he bounced and landed on his feet after impact was crazy! #pic.twitter.com/Mng4BgCZs6— ?????? (@WrestlingCovers) October 6, 2024