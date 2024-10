Lapresse.it - 7 ottobre, Croce Rossa: “Un anno dopo a Gaza situazione catastrofica”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Unl’attacco del 7e l’escalation della guerra in Medioriente la “umanitaria nella Striscia die peggiora di ora in ora”. Così a Lapresse Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione internazionale della. “Sin dal primo giorno del conflitto le nostre richieste sono le stesse: servono negoziati, bisogna fermare i combattimenti, riportare a casa gli ostaggi e far arrivare gli aiuti umanitari dove ce n’è più bisogno – spiega -, perché non ci possono essere soluzioni umanitarie senza quelle politiche”.: “In unuccisi 27 nostri operatori” “Dal 72023 sono stati 27 i nostri colleghi uccisi mentre portavano aiuto alla popolazione, sei della Stelladi Davide e 21 della Mezzaluna. Due sono morti in Cisgiordania e gli altri nella Striscia di”, prosegue Della Longa.